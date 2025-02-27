Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 10:45

Общество

Более половины студентов колледжей в Москве получают предложения о работе во время учебы

Более половины студентов колледжей в Москве получают предложения о работе во время учебы

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65% студентов столичных колледжей получают предложения по работе еще во время учебы. Такие данные привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По итогам приемной кампании 2024 учебного года, были заполнены 16 тысяч дополнительных бюджетных мест, а в 2025-м их количество увеличат, если это будет необходимо. Повышенный спрос на среднее специальное образование связан с тем, что учащиеся получают практически полную гарантию трудоустройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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