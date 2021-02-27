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Общество

11:15

Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

образование общество Алина Гилева

В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Особенности ее проведения утвердил Михаил Мишустин.

Девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.

Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

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