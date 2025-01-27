Новый формат ОГЭ хотят протестировать в пяти российских регионах

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий проведение ОГЭ в новом формате в Москве, Санкт-Петербурге и еще трех российских регионах. Для выпускников 9-х классов хотят отменить сдачу экзамена по двум дополнительным предметам и оставить только русский язык и математику.

Девятиклассники будут проходить такую сокращенную аттестацию, если они планируют продолжить обучение в техникуме или колледже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.