Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 07:45

Общество

Новый формат ОГЭ хотят протестировать в пяти российских регионах

Новый формат ОГЭ хотят протестировать в пяти российских регионах

Некоторые российские вузы ввели новые правила поступления

Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем и юбилеем МГУ

В Москве прошел финал международного фестиваля "Студфест"

Новости часа: территории МГУ приведены в порядок к юбилею вуза

Новости часа: Москва выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 января

Путин заявил, что МГУ должен развивать преподавателей

Новости часа: Собянин принял участие в заседании попечительского совета МГУ

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий проведение ОГЭ в новом формате в Москве, Санкт-Петербурге и еще трех российских регионах. Для выпускников 9-х классов хотят отменить сдачу экзамена по двум дополнительным предметам и оставить только русский язык и математику.

Девятиклассники будут проходить такую сокращенную аттестацию, если они планируют продолжить обучение в техникуме или колледже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика