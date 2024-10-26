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26 октября, 13:15

Общество

Фестиваль колледжей начался в Москве

Фестиваль колледжей начался в Москве

Осенний фестиваль колледжей стартует в Москве 26 октября

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Масштабный фестиваль колледжей начался в Москве. Целую неделю в рамках мероприятия будут проводиться встречи с работодателями и экспертами рынка труда. Они расскажут, какие профессии самые востребованные в столице и где готовят таких специалистов.

Все 48 колледжей представлены на одной площадке, и родители девятиклассников смогут познакомиться подробно с образовательными учреждениями. Также для самих подростков подготовлена расширенная программа профориентационного тестирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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