Студенты школы "Останкино" заявили об отчислении из-за лайков

14:15
Пятерых студентов хотят отчислить из Высшей школы "Останкино" за лайки. Об этом они сами рассказали в социальных сетях.
Все пятеро, по их словам, оценили комментарий в Instagram о том, что деньги за образование платят, а занятий в итоге нет. Судя по рассказам участников событий, администрация заскринила список согласных и теперь намерена их отчислить. Пропуска студентам уже заблокировали.
Причиной конфликта стали занятия, отмененные на нерабочие дни. Студенты говорят, что их все равно приходится оплачивать, а удаленного формата обучения им не предлагают.
Девушка, которая и рассказала о конфликте в социальных сетях, вела переписку с официальным аккаунтом вуза в директе. Она попыталась донести позицию студентов, но ответ был достаточно жестким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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