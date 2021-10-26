Студенты школы "Останкино" заявили об отчислении из-за лайков

Пятерых студентов хотят отчислить из Высшей школы "Останкино" за лайки. Об этом они сами рассказали в социальных сетях.

Все пятеро, по их словам, оценили комментарий в Instagram о том, что деньги за образование платят, а занятий в итоге нет. Судя по рассказам участников событий, администрация заскринила список согласных и теперь намерена их отчислить. Пропуска студентам уже заблокировали.

Причиной конфликта стали занятия, отмененные на нерабочие дни. Студенты говорят, что их все равно приходится оплачивать, а удаленного формата обучения им не предлагают.

Девушка, которая и рассказала о конфликте в социальных сетях, вела переписку с официальным аккаунтом вуза в директе. Она попыталась донести позицию студентов, но ответ был достаточно жестким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.