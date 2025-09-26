В Москве изменят подход к распределению стимулирующих выплат для учителей. Теперь премии будут напрямую связаны с результатами учеников, а оценку вклада каждого педагога определят внутри предметной кафедры.

Новый подход обсудили директоры школ, эксперты в области образования и представители профсоюза учителей. Размер стимулирующего фонда будет напрямую определяться результатами детей: показателями независимых диагностик, ЕГЭ и ОГЭ.

Полагают, что такой подход будет способствовать поиску наиболее эффективных педагогических практик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.