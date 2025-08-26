Студенты-дизайнеры столичного колледжа разработали 14 уникальных проектов

Студенты-дизайнеры столичного технологического колледжа № 21 разработали 14 уникальных проектов в прошедшем учебном году. В этом им помогали ведущие культурные, коммерческие и социальные организации Москвы.

Более 300 студентов создали тактильные модели для музея, брендированную продукцию для ресторанов, кафе, благотворительных фондов, полиграфию для планетария и сувениры для театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.