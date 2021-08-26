Российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Им не удалось набрать нужное число первокурсников.

В частности, на сайте журфака МГУ говорится, что если вы не успели подать документы в основном потоке, или хотите пересдать экзамен, у вас есть шанс попробовать еще раз.

Дополнительный набор объявили и региональные вузы. Тенденцию связывают с новыми правилами. Раньше зачисление проходило в несколько этапов, теперь же вторую волну отменили. Выпускники перед зачислением должны сделать окончательный выбор и подать заявление только на один факультет в один вуз.

Тем не менее многие отдали документы в несколько университетов и были везде зачислены. Сейчас ситуацию потихоньку исправляют, "лишних" студентов отчисляют, в результате и появляются вакантные бюджетные места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.