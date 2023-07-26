МНПЗ начал сезон практики для студентов

Московский нефтеперерабатывающий завод начал сезон практики для студентов. В этой программе участвуют крупнейшие вузы страны, которые обучают специалистов нефтяной отрасли. Сама практика проходит на современном учебном полигоне завода, который включает пять тренировочных комплексов, а также 3D-модели технологических установок.

В программу входит знакомство с производственным процессом и работой систем безопасности, а также изучение передовых технологий нефтепереработки. При этом часть учебной программы проходит в виртуальной реальности, что позволяет максимально детально ознакомиться со всеми процессами нефтепереработки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.