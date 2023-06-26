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Новости

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Общество

Новости часа: вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать с 27 июня

Новости часа: вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать с 27 июня

В Москве резервные дни для экзаменов 9-х классов запланированы 30 июня и 1 июля

Старшеклассникам разрешат пользоваться телефонами на уроках истории

Ozon возобновил прием заказов в южных регионах России

Дежурные группы откроют детские сады Москвы 26 июня

Экзамены в РАНХиГС переведут на дистанционный формат с 26 июня

Московским выпускникам вручили аттестаты

Московская этнографическая олимпиада пройдет в лагерях детского центра "Орленок"

Собянин сообщил о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

Собянин рассказал о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вузы в регионах РФ, где вводили режим КТО, со вторника будут работать штатно. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Рубль укрепляется к основным валютам на Мосбирже на 0,5%. Это данные биржи.

После переразметки проезд по Мичуринскому проспекту в область стал в два раза быстрее. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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образованиеобществоэкономикафинансытранспортгородвидеоАлина Гилева
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