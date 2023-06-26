Новости часа: вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать с 27 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вузы в регионах РФ, где вводили режим КТО, со вторника будут работать штатно. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Рубль укрепляется к основным валютам на Мосбирже на 0,5%. Это данные биржи.

После переразметки проезд по Мичуринскому проспекту в область стал в два раза быстрее. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.