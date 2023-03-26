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Общество

В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего

В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего

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В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего. В Южном округе ученики смогут разработать самолет и оживить робота.

"Полет" к знаниям начался в 20 столичных детских технопарках. Например, на севере Москвы к услугам будущих пищевых технологов подготовлен целый полигон. Блины здесь пекут на 3D-принтере, а ягоды выращивают на собственной ферме.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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