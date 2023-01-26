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Старшеклассники РФ будут учить историю по новым учебникам – Кравцов

Старшеклассники РФ будут учить историю по новым учебникам – Кравцов

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Старшеклассники РФ будут учить историю по новым учебникам с главами про спецоперацию. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, издание должно увидеть свет в марте, школьники получат книги в новом учебном году.

Перед введением учебника в программу учителя пройдут повышение квалификации. Кроме того, в заданиях ЕГЭ по истории должны появиться вопросы, касающиеся специальной военной операции. Об этом ранее заявили в Рособрнадзоре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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