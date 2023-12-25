Предмет "труд" вернут в школьную учебную программу в 2024 году

Со следующего учебного года в российских школах снова начнут преподавать предмет "труд". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Как отметил министр, уже началось оснащение кабинетов и подготовка специалистов.

Тем временем информагентство также пишет, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал мягкую погоду со снегом на Новый год в Москве. Также по данным "Известий", в Бирюлеве Восточном и Отрадном заработали две новые поликлиники.