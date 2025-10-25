Фестиваль колледжей пройдет в Москве с 25 октября

В Москве стартует масштабный фестиваль колледжей. С 25 октября до 1 ноября на площадках столичных образовательных учреждений пройдет более 200 мероприятий, посвященных 150 востребованным профессиям и специальностям в самых разных сферах.

Ребят ждут 10 флагманских площадок, где состоятся практические мастер-классы, квизы, игры и лекции. Будущие студенты смогут попробовать себя в роли автомеханика, повара, монтажника, медицинской сестры, учителя начальных классов и в других профессиях.

