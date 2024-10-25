Телеканал Москва 24 рассказал, какие мероприятия пройдут в городе в эти выходные. Осенний фестиваль колледжей стартует в Москве 26 октября. Все 48 колледжей будут представлены на одной площадке и родители девятиклассников смогут познакомиться подробно с колледжами города.

Также 27 октября пройдет день автомобилиста. Мероприятия пройдут на ВДНХ и на Северном речном вокзале, где дети будут мастерить модели разных видов транспорта.