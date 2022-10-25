25 октября, 14:05Общество
Руководители колледжей рассказали, как готовят автомехаников в МО
25 октября в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области прошла пресс-конференция по теме "Профессиональный автомеханик: мечта или реальность. Как в Подмосковье готовят специалистов для автомастерских".
О том, как меняется работа автосервисов в Московском регионе, рассказывали:
- председатель ассоциации "РАСТО" Ольга Селезнева;
- руководитель академии РОАД, руководитель комитета СПКА по профессиональному образованию в автомобилестроении Сергей Кожухов;
- директор одинцовского колледжа Светлана Кострикова;
- директор щелковского колледжа Флора Бубич.