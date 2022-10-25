Руководители колледжей рассказали, как готовят автомехаников в МО

25 октября в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области прошла пресс-конференция по теме "Профессиональный автомеханик: мечта или реальность. Как в Подмосковье готовят специалистов для автомастерских".

О том, как меняется работа автосервисов в Московском регионе, рассказывали:

