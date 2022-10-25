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Новости

25 октября, 14:05

Общество

Руководители колледжей рассказали, как готовят автомехаников в МО

Руководители колледжей рассказали, как готовят автомехаников в МО

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25 октября в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области прошла пресс-конференция по теме "Профессиональный автомеханик: мечта или реальность. Как в Подмосковье готовят специалистов для автомастерских".

О том, как меняется работа автосервисов в Московском регионе, рассказывали:

  • председатель ассоциации "РАСТО" Ольга Селезнева;
  • руководитель академии РОАД, руководитель комитета СПКА по профессиональному образованию в автомобилестроении Сергей Кожухов;
  • директор одинцовского колледжа Светлана Кострикова;
  • директор щелковского колледжа Флора Бубич.
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