В России учебники истории хотят отправить на экспертизу. С такой идеей выступили депутаты Госдумы. По их мнению, часто пособия для студентов искажают факты или излагают их однобоко.

Ранее о проблеме говорил и Владимир Путин. Он заметил, что в одном из учебников по истории для колледжей подробно рассказывается о Втором фронте в годы Великой Отечественной войны, а о Сталинградской битве нет ни слова.

Президент поручил провести соответствующую проверку. По каким критериям будут исследовать учебную литературу, должен определить кабмин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.