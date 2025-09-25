Новый порядок начисления стимулирующих выплат учителям утвердили в Москве. Сумма выплат теперь будет зависеть от результатов учеников на ЕГЭ, ОГЭ и независимых диагностических работах.

Вклад каждого педагога будут оценивать внутри предметной кафедры. Как подчеркнули в департаменте образования, такой подход должен мотивировать учителей применять более эффективные методы обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.