25 сентября, 13:15

Общество

Новый порядок начисления стимулирующих выплат учителям утвердили в Москве

Новый порядок начисления стимулирующих выплат учителям утвердили в Москве

Новый порядок начисления стимулирующих выплат учителям утвердили в Москве. Сумма выплат теперь будет зависеть от результатов учеников на ЕГЭ, ОГЭ и независимых диагностических работах.

Вклад каждого педагога будут оценивать внутри предметной кафедры. Как подчеркнули в департаменте образования, такой подход должен мотивировать учителей применять более эффективные методы обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

