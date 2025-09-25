Форма поиска по сайту

25 сентября, 23:45

Общество

Более 70% московских школ открыли предпрофессиональные классы

В Москве предпрофессиональные классы открыты более чем в 70% школ. Обучение ведется по шести направлениям: инженерное, медицинское, медиаклассы, IT, предпринимательское и психолого-педагогическое. Вместе с аттестатом о среднем образовании выпускники получают навыки по выбранной профессии.

В инженерных классах старшеклассники управляют роботами и беспилотниками, собирают макеты умных домов и осваивают 3D-моделирование. В медицинских классах учащиеся изучают практические навыки: сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечений, измерение давления и прием Геймлиха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

