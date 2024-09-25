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25 сентября, 06:15

Общество

Мединский предложил сократить время обучения в школах и вузах России

Мединский предложил сократить время обучения в школах и вузах России

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Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил сократить время обучения в школах и вузах. По его мнению, 11 лет на получение среднего образования – это "непозволительная роскошь".

Мединский считает, что сокращение времени обучения нужно, чтобы подростки раньше начали заниматься профессиональной подготовкой. Он также указал, что срок 5–6 лет для получения образования в вузах позже уйдет в прошлое. Обучение будет "спрессированным по времени" и более специализированным, уточнил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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