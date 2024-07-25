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25 июля, 16:45

Общество

Депутат МГД Ольга Мельникова приняла участие в молодежном проекте "Политкухня"

Депутат МГД Ольга Мельникова приняла участие в молодежном проекте "Политкухня"

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Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова приняла участие в молодежном проекте "Политкухня". Его участники – студенты московских вузов, которые хотят построить карьеру в сфере государственного управления.

Особый формат проекта предлагает участникам встречи в неформальной обстановке, то есть на кухне за приготовлением еды, обсудить сложные вопросы. Ольга Мельникова поделилась своим опытом общественной работы и рассказала о социальных программах Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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