Столичные школьники начнут сдавать экзамены на базе операционной системы МЭШ в 2025 году

Московские школьники начнут сдавать выпускные экзамены на базе операционной системы МЭШ уже в 2025 году. Отечественную разработку включили в реестр Минцифры России.

Благодаря этому школы смогут отказаться от зарубежного ПО и полностью перейти на московскую цифровую систему. Она обеспечит стабильность и высокий уровень защиты данных во время испытаний, которые проводят в компьютерной и письменной формах.

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