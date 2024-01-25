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25 января, 23:45

Безопасность

"Актуальный репортаж": как проходит подготовка курсантов в столичном колледже полиции

"Актуальный репортаж": как проходит подготовка курсантов в столичном колледже полиции

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Курсантов московского колледжа полиции учат обследовать места преступлений с помощью беспилотников. Для будущих сотрудников МВД работают криминалистический полигон, центр пилотирования БПЛА, тир и многое другое.

Колледж полиции в столице готовит специалистов для службы в органах уже более 30 лет. Каждый год сюда поступают более 350 курсантов. Для их обучения оборудованы 40 современных практических полигонов и лабораторий.

Сложно ли поступить в колледж? И какой там конкурс? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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