"Актуальный репортаж": как проходит подготовка курсантов в столичном колледже полиции

Курсантов московского колледжа полиции учат обследовать места преступлений с помощью беспилотников. Для будущих сотрудников МВД работают криминалистический полигон, центр пилотирования БПЛА, тир и многое другое.

Колледж полиции в столице готовит специалистов для службы в органах уже более 30 лет. Каждый год сюда поступают более 350 курсантов. Для их обучения оборудованы 40 современных практических полигонов и лабораторий.

Сложно ли поступить в колледж? И какой там конкурс? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.