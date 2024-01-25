25 января, 23:45Безопасность
"Актуальный репортаж": как проходит подготовка курсантов в столичном колледже полиции
Курсантов московского колледжа полиции учат обследовать места преступлений с помощью беспилотников. Для будущих сотрудников МВД работают криминалистический полигон, центр пилотирования БПЛА, тир и многое другое.
Колледж полиции в столице готовит специалистов для службы в органах уже более 30 лет. Каждый год сюда поступают более 350 курсантов. Для их обучения оборудованы 40 современных практических полигонов и лабораторий.
Сложно ли поступить в колледж? И какой там конкурс? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.