В столичных школах проведут встречи о новом формате подготовки к ЕГЭ

Директора столичных школ проведут специальные встречи, чтобы объяснить старшеклассникам новый формат подготовки к ЕГЭ. На данный момент школьники завершают изучение базовых программ.

Они будут посещать практикумы по тем предметам, которые нужны для поступления в вуз на выбранную специальность, с 1 февраля. Обязательным для всех будет только практикум по русскому языку.

Такая система поможет сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ без увеличения нагрузки на детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.