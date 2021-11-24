МГТУ имени Баумана возобновляет очные занятия

В МГТУ имени Баумана возобновили очное обучение. Пройти внутрь можно по цифровым пропускам. Активируют их при наличии QR-кода на госуслугах, новой или старой формы сертификата о вакцинации или свежего теста ПЦР. В связи с этим у учреждения выстроилась очередь. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе вуза.

"Есть некоторые временные интервалы, которые каждые 1,5 часа повторяются, это начало пар. К началу пар студенты очень активно приходят к пропускным пунктам и даже в обычное время раньше очереди какое-то время собирались. Часть студентов еще не знают, как именно прикладывать электронные пропуска, в какое место датчика. Сегодня к нам в университет стали приходить некоторые взрослые люди, родители студентов и намеренно загораживать проход", – сообщили в пресс-службе МГТУ имени Баумана.

Ранее сообщалось, что вузы на свое усмотрение могут вводить или отменять ограничения для студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.