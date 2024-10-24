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24 октября, 07:45

Общество

Победители спортивных турниров СНГ и БРИКС смогут без экзаменов поступать в вузы России

Победители спортивных турниров СНГ и БРИКС смогут без экзаменов поступать в вузы России

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Победители спортивных турниров, которые проводятся под эгидой СНГ и БРИКС, смогут без экзаменов поступить в российские вузы. Речь идет о факультетах, которые обучают спортивным специальностям.

Список соревнований утвердили в правительстве. До этого правом поступать в вузы без экзаменов пользовались только чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и Европы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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