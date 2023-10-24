Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 07:30

Общество

Треть россиян считает, что младшеклассникам не надо ставить оценки

Треть россиян считает, что младшеклассникам не надо ставить оценки

В Рособрнадзоре опровергли информацию об изменении модели перехода в 10-й класс

"Актуальный репортаж": студенты ГИТИСа подготовили спектакли, чтобы помочь своему педагогу

Общественный совет при Роспотребнадзоре проверил, чем кормят детей в учебных заведениях РФ

В России изменится модель перехода в 10-й класс и поступления в колледжи

Лицам с погашенной судимостью по тяжким статьям могут разрешить работать учителями в РФ

В Госдуме предложили ввести школьное зимнее время

Мэр рассказал об уникальной экосистеме профнавигации для школьников в Москве

Собянин: 15 педагогов Москвы удостоены премии Минкультуры России

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Только треть россиян считает, что младшеклассникам не нужно ставить оценки. Опрос в своих соцсетях провела газета "Комсомольская правда".

Согласно ему, большинство жителей России считают, что особые правила для учеников начальной школы не нужны, и стараться для получения хорошей оценки нужно сразу. Не согласны с такой позицией 34% опрошенных. Они уверены, что оценивать в этом возрасте рано.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика