Треть россиян считает, что младшеклассникам не надо ставить оценки

Только треть россиян считает, что младшеклассникам не нужно ставить оценки. Опрос в своих соцсетях провела газета "Комсомольская правда".

Согласно ему, большинство жителей России считают, что особые правила для учеников начальной школы не нужны, и стараться для получения хорошей оценки нужно сразу. Не согласны с такой позицией 34% опрошенных. Они уверены, что оценивать в этом возрасте рано.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.