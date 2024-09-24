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24 сентября, 12:30

Культура

Деятели культуры проводят открытые уроки для студентов и учеников профильных заведений

Деятели культуры проводят открытые уроки для студентов и учеников профильных заведений

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Для учеников детских школ искусств и студентов профильных колледжей в Москве проводят открытые уроки и мастер-классы с участием известных музыкантов, артистов, художников и дизайнеров. С детьми уже общались дирижер Юрий Башмет, актер Игорь Яцко, певица Надежда Бабкина, генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин и многие другие.

Воспитанники Московской городской детской музыкальной школы имени Дунаевского встретились с саксофонистом Игорем Бутманом. Он поделился воспоминаниями о детстве в Ленинграде, рассказал о сотрудничестве с известными музыкантами и дал советы о том, как правильно выбрать музыкальный инструмент.

На уроках гости рассказывали историю развития академической музыки, фольклора, джаза, актерского мастерства и знакомили школьников с управлением концертной деятельностью. Звездные гости поделились опытом творческой работы, а также провели мастер-классы и ответили на вопросы аудитории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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