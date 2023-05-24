Шесть российских вузов начнут переход на новую систему высшего образования в этом году

Новую систему высшего образования испытают на себе студенты, которые в этом году будут поступать в вузы, участвующие в пилотном проекте. Всего их шесть по всей стране.

Как подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков, кардинальных отличий с точки зрения ЕГЭ нет. Проект дает возможность вузам работать со своими программами и корректировать сроки обучения. Суть изменений состоит в том, что вместо бакалавриата и специалитета появится базовое основное образование, а магистратура станет специализированным уровнем. Третьей ступенью будет аспирантура.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.