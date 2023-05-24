Учащиеся четырех школ Москвы начнут изучать африканские языки с 1 сентября 2023 года

В четырех московских школах в сентябре начнут преподавать африканские языки – это суахили, на котором говорят более 150 миллионов человек, амхарский, йоруба. Добавлять их в программу будут постепенно.

Сначала в программу трех учебных заведений введут суахили, еще в одной появится амхарский, а позже – йорубу и еще несколько других. В расписании будет не более двух уроков в неделю. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.