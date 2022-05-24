Эксперт оценил инициативу Минобрнауки отказаться от Болонской системы образования

Минпросвещения готово помочь Минобрнауки с переходом на специалитет как основой формат подготовки в вузе. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения.

Ведомство уже привлекло профессиональное сообщество. Также сформирована программа под названием "Ядро высшего педагогического образования". Ее готовы внедрить в педагогических вузах уже с 1 сентября текущего года.

Кроме того, Минпросвещения считает, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране.

Данный вопрос прокомментировал также и заслуженный учитель России Александр Снегурв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.