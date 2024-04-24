Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 07:15

Общество

Досрочный период ЕГЭ завершился в школах Москвы

Досрочный период ЕГЭ завершился в школах Москвы

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В Москве завершился досрочный период единого госэкзамена. Его написали более тысячи выпускников. Это учащиеся 11-х классов, которые не имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный план, получили "зачет" за итоговое сочинение или изложение и были допущены педсоветом школы.

Результаты досрочных экзаменов станут известны не позднее 7 мая. Основной же период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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