Досрочный период ЕГЭ завершился в школах Москвы

В Москве завершился досрочный период единого госэкзамена. Его написали более тысячи выпускников. Это учащиеся 11-х классов, которые не имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный план, получили "зачет" за итоговое сочинение или изложение и были допущены педсоветом школы.

Результаты досрочных экзаменов станут известны не позднее 7 мая. Основной же период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.