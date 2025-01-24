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24 января, 22:05

M24.RU

В Москве прошел финал фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест"

В Москве прошел финал фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест"

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Новости часа: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома – Собянин

Собянин: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома

Московских студентов пригласили пройти практику на городских предприятиях

"Москва – точка старта". Под таким девизом в столице прошел финал фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест". Масштабное событие собрало в спорткомплексе "ВТБ Арена" молодых инноваторов из России и других стран.

На пути к финалу участникам конкурса пришлось пройти несколько этапов отбора. Победителей объявили на главной сцене фестиваля по двум направлениям. Лучшие проекты трека "Я создаю бизнес" получат финансовую поддержку и возможность попасть в "Академию инноваторов" Московского инновационного кластера. А самые успешные участники блока "Я работаю в высокотехе" – заинтересованные в карьерном росте студенты – пройдут стажировку в крупных российских компаниях.

Какие идеи и решения в области высоких технологий есть у будущих предпринимателей? Что нужно, чтобы воплотить их в жизнь? Растет ли интерес молодежи к открытию своего бизнеса? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

образованиебизнесвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
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