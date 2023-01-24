12:00Общество
Новости часа: кабмин РФ утвердил правила сдачи экзаменов для школьников за рубежом
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школьники РФ за рубежом смогут получить аттестат без экзаменов, если они невозможны из-за санкций. Об этом сообщило правительство РФ в своем телеграм-канале.
ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области, разрушены минимум 8 частных домов. О разрушениях сообщили в ТАСС.
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно ограничено 25 и 26 января. Об этом рассказал Минтранс.