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Новости

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Общество

Новости часа: кабмин РФ утвердил правила сдачи экзаменов для школьников за рубежом

Новости часа: кабмин РФ утвердил правила сдачи экзаменов для школьников за рубежом

Правительство РФ утвердило правила сдачи итоговых экзаменов для школьников за рубежом

Новости часа: новый корпус детской поликлиники открыли в Бескудниковском районе

Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности РАНХиГС

Школа с дошкольным отделением на 225 мест появилась в поселении Десеновское

Участники СВО смогут вести в школах ОБЖ после переподготовки

В Федерации городошного спорта РФ прокомментировали введение игры в городки в школах

Новости часа: участники СВО смогут преподавать курс начальной военной подготовки

Нейросеть начала проверять школьные сочинения в России

Новости часа: пассажиров призвали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школьники РФ за рубежом смогут получить аттестат без экзаменов, если они невозможны из-за санкций. Об этом сообщило правительство РФ в своем телеграм-канале.

ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области, разрушены минимум 8 частных домов. О разрушениях сообщили в ТАСС.

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно ограничено 25 и 26 января. Об этом рассказал Минтранс.

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