ЕГЭ по истории может стать обязательным для гуманитарных направлений вузов

ЕГЭ по истории может стать обязательным для ряда социо-гуманитарных направлений вузов России. Среди них – "Социология", "Юриспруденция", "Публичная политика и социальные науки", "Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело" и "Сервис".

Минобрнауки уже опубликовало соответствующий проект. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.