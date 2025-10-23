Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 07:45

Общество

ЕГЭ по истории может стать обязательным для гуманитарных направлений вузов

ЕГЭ по истории может стать обязательным для гуманитарных направлений вузов

Школу на 1 100 учеников построят в Митине

Фестиваль столичных колледжей пройдет с 25 октября до 1 ноября

"Новости дня": единые учебники для всех школ решили ввести в России

"Новости дня": новая школа открылась в Коммунарке

Доля учеников предпрофессиональных классов в Москве превысила 40%

Около 47 тыс старшеклассников Москвы выбрали предпрофессиональное образование

Единые для всех школ учебники начнут внедрять в России с 2028 года

Сергей Собянин рассказал о новой школе в Коммунарке для 1 150 учеников

Единый день открытых дверей в колледжах прошел в Москве

ЕГЭ по истории может стать обязательным для ряда социо-гуманитарных направлений вузов России. Среди них – "Социология", "Юриспруденция", "Публичная политика и социальные науки", "Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело" и "Сервис".

Минобрнауки уже опубликовало соответствующий проект. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика