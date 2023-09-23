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23 сентября, 23:30

Общество

"Актуальный репортаж": с начала года объем рынка онлайн-образования превысил 52 млрд руб

"Актуальный репортаж": с начала года объем рынка онлайн-образования превысил 52 млрд руб

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С начала года объем рынка онлайн-образования превысил 52 миллиарда рублей, отметили аналитики. И число тех, кто хочет сесть за виртуальную парту, только растет.

Однако не все на дистанционке идет гладко, и слушатели требуют вернуть деньги. В ответ им порой предлагают подарить или перепродать курс. В спор между сторонами уже вмешался Верховный суд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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