"Актуальный репортаж": с начала года объем рынка онлайн-образования превысил 52 млрд руб

С начала года объем рынка онлайн-образования превысил 52 миллиарда рублей, отметили аналитики. И число тех, кто хочет сесть за виртуальную парту, только растет.

Однако не все на дистанционке идет гладко, и слушатели требуют вернуть деньги. В ответ им порой предлагают подарить или перепродать курс. В спор между сторонами уже вмешался Верховный суд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.