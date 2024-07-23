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23 июля, 18:15

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Новости часа: новый корпус "Романовской школы" в ЦАО готов более чем на 40%

Новости часа: новый корпус "Романовской школы" в ЦАО готов более чем на 40%

Новости часа: поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Новости часа: с 2010 года в Москве благоустроены 42 набережные

"Уютные концерты. Концерт в тапочках" пройдет в Москве 26 июля

Новый образовательный комплекс на 425 мест появится в Раменках

Анастасия Ракова анонсировала открытие выставки столичного образования в Гостином Дворе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Москвичам показали, как обучают кондитеров в столичных колледжах

Новости регионов: летние каникулы для школьников могут продлить в Приморье

Более 2 тыс выпускников московских колледжей приняли участие в демонстрационном экзамене

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус "Романовской школы" в Большом Тишинском переулке готов более чем на 40%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице в августе, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Более 1,5 миллиона пассажиров воспользовались автовокзалами Москвы с начала года, рассказали в Дептрансе.

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