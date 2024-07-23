Новости часа: новый корпус "Романовской школы" в ЦАО готов более чем на 40%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус "Романовской школы" в Большом Тишинском переулке готов более чем на 40%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице в августе, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Более 1,5 миллиона пассажиров воспользовались автовокзалами Москвы с начала года, рассказали в Дептрансе.