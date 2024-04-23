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23 апреля, 07:15

Общество

Электронные студенческие билеты и зачетки начнут тестировать в Москве 25 апреля

Электронные студенческие билеты и зачетки начнут тестировать в Москве 25 апреля

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На госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетки, которые можно будет использовать наравне с бумажными. Эксперимент по использованию электронных документов начнется 25 апреля и продлится до конца следующего года.

В приложении "Госуслуги" студенческий билет будет отображаться в виде QR-кода. Так, после авторизации там при покупке проездных студенческая скидка будет применяться автоматически. Также использовать электронные документы можно при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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