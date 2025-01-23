Новости часа: 95% студентов колледжей Москвы нашли работу в первый год после выпуска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 95% студентов столичных колледжей находят работу в первый год после выпуска. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На трамвайных путях столицы за год модернизировали более 30 стрелочных переводов, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Клещи и бабочки могут проснуться в Московском регионе из-за потепления, предупредили биологи.

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