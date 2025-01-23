Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 14:45

Город

Новости часа: 95% студентов колледжей Москвы нашли работу в первый год после выпуска

Новости часа: 95% студентов колледжей Москвы нашли работу в первый год после выпуска

В Москве модернизируют полторы тысячи лабораторий в колледжах

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Собянин: город сделает все возможное, чтобы улучшить материальную базу колледжей

Кулинарный полигон открыли в Московском образовательном комплексе "Запад"

В Московском образовательном комплексе "Запад" открылся новый кулинарный полигон

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

Мистера и Мисс студенчество выберут в Москве

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Финал конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы" проходит в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 95% студентов столичных колледжей находят работу в первый год после выпуска. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На трамвайных путях столицы за год модернизировали более 30 стрелочных переводов, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Клещи и бабочки могут проснуться в Московском регионе из-за потепления, предупредили биологи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
образованиегородтранспортобществопогодаживотныевидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика