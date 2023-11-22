Почти 20 тыс столичных учителей примут участие в олимпиаде для педагогов

Почти 20 тысяч столичных учителей решили принять участие в олимпиаде для педагогов. Как рассказали в городском департаменте образования, конкурсантам предстоит выполнять задания на математическую, читательскую, естественно-научную, финансовую и информационную грамотность.

По итогам всех состязаний определят 25 победителей и 50 призеров. Они получат дипломы, а также право участвовать в конкурсе "Педагоги года Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.