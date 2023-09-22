22 сентября, 07:15Общество
Более 1,2 тыс советников по воспитанию начали работать в школах и колледжах Москвы
В школах и колледжах Москвы к работе приступили более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию. Они станут для учащихся наставниками и старшими товарищами, а также помогут каждому ученику раскрыть таланты и способности, а также найти себя в социально-значимых проектах.
В департаменте образования столицы отметили, что кандидатов отбирали на городском конкурсе. Всего по России советники появились в 26 тысячах школ.
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