Несколько российских школ перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

Лишь несколько школ в России перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, остальные работают очно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе своего визита в Австрию.

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