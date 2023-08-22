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Старшеклассников в России хотя учить управлять беспилотниками

Старшеклассников в России хотя учить управлять беспилотниками

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Старшеклассников хотят научить управлять беспилотниками. Школьники 10-х и 11-х классов получат навыки ведения разведки и противодействия вражеским БПЛА. Подробная информация об этом появилась на сайте Минпросвещения.

Предполагается, что занятия будут проходить в рамках начальной военной подготовки. Ранее в министерстве сообщали, что учебные заведения могут ввести такой модуль после одобрения родителей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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