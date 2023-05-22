Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

Благотворительный фонд "Система" запустил программу стажировок для учащихся

Благотворительный фонд "Система" запустил программу стажировок для учащихся

Новости часа: в Минобрнауки оценили количество бюджетных мест в вузах РФ

В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ летом после экзаменов

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Новости часа: движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру 18 мая

В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ летом

"Новая Опера" организовала мастер-класс для старшеклассников

Московские школьники возглавили глобальный рейтинг качества чтения – Собянин

Цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ запустили в Москве

В Москве запустили цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ

В преддверии окончания учебного года благотворительный фонд "Система" запустил программу практик и стажировок для учащихся. В рамках этого проекта студенты смогут выбрать себе направление и компанию, пройти конкурсный отбор и стать стажером.

Выбор направлений для стажировки большой – от электроники, маркетинга и IT до архитектуры, фармацевтики и различных видов промышленности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика