Благотворительный фонд "Система" запустил программу стажировок для учащихся

В преддверии окончания учебного года благотворительный фонд "Система" запустил программу практик и стажировок для учащихся. В рамках этого проекта студенты смогут выбрать себе направление и компанию, пройти конкурсный отбор и стать стажером.

Выбор направлений для стажировки большой – от электроники, маркетинга и IT до архитектуры, фармацевтики и различных видов промышленности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.