Анастасия Ракова рассказала о расширении списка специальностей в московских колледжах

С нового учебного года в столичных колледжах появятся девять направлений подготовки. В их числе – веб-разработка, квантовые коммуникации, интеллектуальные системы и разработка компьютерных игр. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Образовательные программы адаптированы под запросы работодателей. Компании участвуют в их разработке, предоставляют оборудование и проводят стажировки. Обучение будет проходить с упором на практические навыки и работу с современными технологиями.

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