Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 13:15

Город

Анастасия Ракова рассказала о расширении списка специальностей в московских колледжах

Анастасия Ракова рассказала о расширении списка специальностей в московских колледжах

Школьники смогут на практике узнать о разных профессиях в столичных колледжах

Прием на платное образование в вузы России могут сократить

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 апреля

"Мой район. Новости": новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ на схожую специальность

Собянин: новый учебный корпус школы № 1329 открыт в Тропарево-Никулине

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

В ГД предложили временно отменить всероссийские проверочные работы

С нового учебного года в столичных колледжах появятся девять направлений подготовки. В их числе – веб-разработка, квантовые коммуникации, интеллектуальные системы и разработка компьютерных игр. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Образовательные программы адаптированы под запросы работодателей. Компании участвуют в их разработке, предоставляют оборудование и проводят стажировки. Обучение будет проходить с упором на практические навыки и работу с современными технологиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика