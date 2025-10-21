Доля учеников предпрофессиональных классов в Москве превысила 40%. В этом году в таких классах обучаются 47 тысяч школьников, что на 3 тысячи больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Самыми востребованными стали инженерное, предпринимательское и IT-направления. Предпрофессиональные классы открыты более чем в 70% школ города, где старшеклассники углубленно изучают профильные предметы и проходят спецкурсы.

