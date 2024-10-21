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21 октября, 08:30

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В Москве набирает популярность проект для школьников, посвященный турам по вузам

В Москве набирает популярность проект для школьников, посвященный турам по вузам

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В Москве растет популярность среднего специального образования

В Москве набирает популярность новый проект для школьников – туры по вузам. Учащиеся могут не только определиться с планами на поступление, но и ближе познакомиться со студенческой жизнью.

В рамках экскурсий предлагают посетить исторические корпуса и действующие лаборатории, принять участие в мастер-классах и попробовать себя в различных профессиях. В списке университетов есть ВШЭ , Московский политех, РГСУ и многие другие. Ознакомиться с правилами участия в туре можно в сервисе Russpass.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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