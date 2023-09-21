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21 сентября, 12:30

Общество

Более 1,2 тыс советников по воспитанию приступили к работе в московских школах и колледжах

Более 1,2 тыс советников по воспитанию приступили к работе в московских школах и колледжах

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Более 1,2 тысячи советников по воспитанию приступили к работе в московских школах и колледжах в 2023 году. Об этом рассказали в столичном департаменте образования.

Отмечается, что советники должны стать наставниками и старшими товарищами, вовлекать учеников в социально-значимые проекты. В их задачи входит обеспечение каждому ученику возможности раскрыть свои таланты и способности.

Известно, что кандидаты на эту должность проходили отбор на городском конкурсе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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