В России предложили обучать школьников пользованию дронами

В новом учебном году школьников в России планируют обучать пользоваться дронами. Специальный курс хотят ввести в программу по начальной военной подготовке.

Как сообщили в Совете Федерации, инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения. Дети будут изучать виды дронов и их предназначение, тактико-технические характеристики. Школьники узнают, как с помощью беспилотников ведут разведку местности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



