Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Общество

В России предложили обучать школьников пользованию дронами

В России предложили обучать школьников пользованию дронами

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В новом учебном году школьников в России планируют обучать пользоваться дронами. Специальный курс хотят ввести в программу по начальной военной подготовке.

Как сообщили в Совете Федерации, инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения. Дети будут изучать виды дронов и их предназначение, тактико-технические характеристики. Школьники узнают, как с помощью беспилотников ведут разведку местности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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