Минпросвещения предложило набирать в школы учителей без высшего образования

Учителей без высшего образования могут допустить до работы в российских школах. Такое не исключают в Минпросвещении.

Там считают, что преподавать с пятого по девятый класс могут те, кто окончил не университет, а колледж. В данный момент с таким дипломом можно трудиться только в детских садах и начальной школе. Меру объясняют дефицитом кадров в региональных учреждения образования.

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